Konfirmation in St. Petri

Mörse Pastor i.R. Andreas Salefsky segnet am Sonntag, 22. April, 10 Uhr, in der St.-Petri-Kirche in Mörse folgende Konfirmanden: Lucas Krüger, Jack Künstler, Ben Mauer, Jannik Schreiner, Leonie Stieben (alle Mörse) sowie Fenja Zilich (Ehmen).