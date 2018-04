Handwerker drängen Wolfsburgerin Dachreparatur auf

Eine unangenehme Begegnung mit einer Gruppe Handwerkern hat am Freitag eine Seniorin in Hattorf gemacht: Wie die Polizei mitteilt, drängten die vier Männer die Frau dazu, ihnen eine Dienstleistung abzukaufen.

Nach Angaben der Polizei war die Seniorin in ihrer Gartenzelle in Hattorf, als die vierköpfige Handwerkerkolonne unaufgefordert zu ihr kam. Sie rieten ihr dazu, das Dach der Laube zu erneuern und traten dabei laut Polizei sehr aufdringlich auf, "überrumpelten" die Frau nach deren Aussage regelrecht. Der abgesprochene Preis für die Dienstleistung, die nach drei Sunden vollbracht war, hatte sich nunmehr verdoppelt. Die Frau, die noch bei der Anzeigeerstattung völlig perplex war, hatte den Betrag in mittlerer vierstelliger Höhe noch vor Ort in bar entrichtet. Die Handwerker wurden namhaft gemacht. Die Polizei prüft nun, ob den Handwerkern ein strafrechtlicher Tatvorwurf zu machen ist.

Die Polizei rät dringend dazu, sich vor Beginn eines Auftrags einen unterschriebenen Kostenvoranschlag aushändigen zu lassen. Auch kann es nicht schaden, Angehörige, Freunde oder Nachbarn schon vor Beginn der Preisverhandlungen hinzuzuziehen. Im vorliegenden Fall wurde ganz klar die Unsicherheit der allein anwesenden Geschädigten ausgenutzt, sagt die Polizei.