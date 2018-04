Bleibt die Besucherzahl stabil?

So langsam erwacht der Wasserpark in Hehlingen aus seinem Winterschlaf: In eineinhalb Wochen wird die Sommersaison eröffnet. Zuvor sind noch einige Arbeiten notwendig: Grünflächenpflege und die Reinigung des Wasserbeckens stehen laut Stadtverwaltung in den Tagen vor der Eröffnung auf dem...