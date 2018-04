Zustellzentrum bietet Platz für 110 Mitarbeiter

Das Schlagzeug auf dem Rücken, die Pedale an den Schuhen, die Gitarre in der Hand, die Mundharmonika am Kinn wird Lejeune zum Multiinstrumentalisten. Zur Grundsteinlegung für das künftige DHL/Post-Logistikzentrum im Heinenkamp spielt er am Dienstagnachmittag unvergessene Songs: „Massachusetts“ von...