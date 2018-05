Hofflohmarkt in Ehmen findet am Sonntag statt

Ehmen Zum sechsten Mal findet am Sonntag, 6. Mai, ab 10 Uhr auf dem Gelände der Familie Rost in Ehmen, Mörser Straße 2, der Hofflohmarkt statt. Circa 20 Aussteller haben sich angemeldet. Alles, was Haus, Hof und Garten hergeben, kann erworben werden.