Kästorf Der Ortsrat lädt am Samstag, 19. Mai, von 9 bis 12.15 Uhr zum Frühjahrsputz in Kästorf ein. Los geht es um 9 Uhr mit einem Frühstück in der Mehrzweckhalle, Im Wiesengrund 21. Jung und Alt sind eingeladen, mitzumachen.