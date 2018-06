Straßensperrung wegen Baustelle

Neindorf In Neindorf wird in der Schulstraße in Höhe Hausnummer 16 in der Zeit von Montag, 2. Juli, bis voraussichtlich zum 6. Juli die Straße gesperrt, teilt die Stadt mit. Sie ist aus beiden Richtungen befahrbar und endet an der Baustelle als Sackgasse. Die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) verlegen...