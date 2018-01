Hausbesitzerin vertreibt Einbrecher

Fallersleben Auf frischer Tat ertappt wurden Einbrecher in Fallersleben, die am späten Mittwochnachmittag früh einsetzende Dämmerung ausnutzen wollten. Wie die Polizei berichtete, hatten die Unbekannten bereits eine Fensterscheibe des Einfamilienhauses in der Rubensstraße zerstört, als die Besitzerin durch die lauten Geräusche aufmerksam wurde und das Licht einschaltete. Daraufhin seien die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizei Fallersleben unter Tel: (0 53 62) 96 70 00 zu wenden.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder