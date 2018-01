Diebe kommen im Dunkeln

Fallersleben Einbrecher stiegen im Laufe des Samstagabend in Fallersleben in zwei Wohnungen und in Neindorf in ein Wohnhaus ein. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren in allen Fällen die Bewohner nicht zu Hause und die Einbrecher auf Bargeld, Schmuck und Wertsachen aus. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

In der Fallersleber Herzog-Franz-Straße stiegen die Täter durch eine aufgebrochene rückwärtige Terrassentür in die Erdgeschosswohnungen zweier nebeneinanderliegender Mehrfamilienhäuser ein und durchsuchten sämtliche Zimmer. In Neindorf war ein Haus in der Straße Elmblick betroffen. Hier öffneten die Einbrecher ein Fenster brachial.

Vermutlich nutzten die Täter die früh einsetzende Dämmerung aus. Zeugen der Vorfälle wenden sich an die Polizei Wolfsburg unter Telefon (0 53 61) 4 64 60.