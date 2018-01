Start der Analyse für die Erhaltungssatzung

Die Erarbeitung der Erhaltungssatzung für die Altstadt nimmt Gestalt an: Ann-Kristin Jank vom Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauberatung der Stadt hat am Mittwochabend im Ortsrat den Fahrplan für die Baustruktur- und Ortsbildanalyse vorgestellt. „Die Analyse beginnt im Januar“, kündigte sie an. ...