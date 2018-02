Tuberkulose-Fall an der Realschule: weiter viele offene Fragen

Fallersleben Es gibt keine Auskünfte dazu, bis wann die Schülerin an der Realschule war. Am 14. Februar findet ein Informationsabend statt.

Es bleibt dabei: Die Stadt gibt keine Informationen dazu heraus, bis wann die an Tuberkulose erkrankte Zehntklässlerin der Hoffmann-von-Fallersleben-Realschule noch am Unterricht teilgenommen hat und ob es sich um eine Wolfsburgerin handelt. Wie berichtet, hatte die Stadt am Mittwoch öffentlich gemacht, dass an der Schule ein Fall von ansteckungsfähiger Tuberkulose aufgetreten ist.

Weiter offen ist auch, wieviele Personen das städtische Gesundheitsamt bisher als solche ermittelt hat, die mit der Erkrankten länger Kontakt hatten und sich möglicherweise bei ihr mit der bakteriellen Infektionskrankheit angesteckt haben. „Bei den betroffenen Kontaktpersonen handelt es sich unter anderem um Freunde, Klassenkameraden, Verwandte und Lehrkräfte“, teilte Florian Reupke von der Stadt-Pressestelle am Donnerstagabend auf Nachfrage mit. „Die Kontaktpersonen werden nach und nach vom Gesundheitsamt informiert.“ Neben dem Gesundheitsamt seien dabei auch die Realschullehrer eingebunden.

„Für Schüler und Lehrkräfte besteht kein Grund zur Sorge. Das hat uns auch das Gesundheitsamt versichert. Dennoch sind einige Eltern beunruhigt und haben viele Fragen.“ Almut Henkel, Leiterin der Hoffmann-von-Fallersleben-Realschule

Der Pressereferent weiter: „Aus Datenschutzgründen können keine weiteren Angaben zu der erkrankten Person gemacht werden – auch nicht zu dem Zeitpunkt, an dem die Person vermutlich erkrankt ist oder erstmals behandelt wurde.“

Schulleiterin Almut Henkel berichtete am Donnerstag von beunruhigten Eltern und ließ über die Landesschulbehörde ausrichten: „Für Schüler und Lehrkräfte besteht kein Grund zur Sorge. Das hat uns auch das Gesundheitsamt versichert. Dennoch sind einige Eltern beunruhigt und haben viele Fragen, die wir gerne beantworten. So habe ich gestern viele E-Mails und Anrufe beantwortet.“ Auswirkungen auf den Unterrichtsbetrieb gebe es nicht. Und: „Für sämtliche Fragen, Sorgen, Nöte und Ängste stehen das Gesundheitsamt und ich am kommenden Mittwoch auf einem Elternabend zur Verfügung.“

„In den meisten Fällen sind Tuberkulosepatienten für einen überschaubaren Zeitraum von wenigen Wochen infektiös. Im vorliegenden Fall gehen wir derzeit aufgrund der aktuell vorliegenden Befunde von einem leichteren Verlauf der Erkrankung und somit von einer vergleichsweise geringen Ansteckungsgefahr aus“, berichtete Reupke am Donnerstag weiter.

Die Tuberkulose sei eine Erkrankung, die sehr langsam voranschreite. Falls es tatsächlich zu Ansteckungen gekommen sein sollte, wären diese Personen frühestens in einigen Monaten infektiös. Der Pressereferent: „Das Auftreten zusätzlicher Infektionsfälle ist aufgrund dieser Tatsache im Augenblick ausgeschlossen, da die erkrankte Person nicht mehr vor Ort ist.“

Wichtigster Test ist laut Reupke ein immunologischer Bluttest, der Interferon-Gamma-Test. Damit sei sicher erkennbar, wenn jemand mit Tuberkulose-Bakterien in Berührung gekommen sei und sich dabei infiziert habe. Diese Personen könnten prophylaktisch behandelt werden, über das weitere Vorgehen müsse im Einzelfall vom behandelnden Arzt entschieden werden. „Es ist allerdings wichtig zu wissen, dass die Behandlung der Tuberkulose im Frühstadium heutzutage praktisch immer ambulant erfolgt und nur wenig belastend ist“, erläuterte der Pressereferent. Wegen des langsamen Krankheitsverlaufs seien Schnelltests leider nicht möglich. Die frühere Impfung gegen Tuberkulose sei nur wenig wirksam und relativ häufig mit Nebenwirkungen gewesen, „deswegen wurde sie abgeschafft“.