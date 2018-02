Gospel in der Michaeliskirche

Fallersleben Am Sonntag, 11. Februar, wird ab 18 Uhr ein Gospelgottesdienst in der Michaeliskirche in Fallersleben, Schloßplatz 2, stattfinden. Der Gottesdienst wird von dem Fallersleber Gospelchor „Young Voices“ und verschiedenen Solisten gestaltet. Liturgie und Ansprache werden von Pastor i. R. Andreas...