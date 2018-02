Wohnungsbau-Offensive nimmt auch in Fallersleben Fahrt auf

Freie Wohnungen sind in der Hoffmannstadt absolute Mangelware – ob zum Mieten oder zum Kaufen. Doch schon seit vergangenem Jahr ist ordentlich Bewegung in den engen Fallersleber Wohnungsmarkt gekommen: Mehrere Dutzend Wohnungen sind bereits seit 2016 gebaut worden, und bis 2019 kommen noch etliche hinzu. Ein großer Wurf werden soll dann ab 2019 das Neubaugebiet Kleekamp mit mehreren hundert Wohneinheiten, wo auch Miet- und Eigentumswohnungen entstehen sollen.

In den nächsten Monaten abschließen will Volkswagen Immobilien die umfassende Modernisierung von insgesamt 72 Mietwohnungen in vier Häuserblocks im Zuge der Quartiersanierung im Nordring in der Nähe des Fallersleber Bahnhofs. Diese Wohnungen werden aber überwiegend wieder von bisherigen Mietern in dem Viertel bezogen.

Voraussichtlich 2019 will das Immobilienunternehmen dann im Nordring mit dem Bau von 54 neuen Wohnungen beginnen – nach dem Abriss drei älterer Mietblocks mit insgesamt 30 Wohnungen, der noch 2018 starten soll.

Ebenfalls im Nordring ist auch das Bauunternehmen Schmidt aktiv: Vis-à-vis zum VWI-Sanierungsquartier ist der Bau eines Mehrfamilienhauses mit sechs Eigentumswohnungen angelaufen.

Schon in den nächsten Wochen losgehen soll es mit Abriss und Neubau von Wohnungen, die die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg im Zuge ihres Filial-Neubaus mitten in der Altstadt realisiert, in der Bahnhofstraße: Geplant ist, im Ober- und Dachgeschoss des Komplexes auch zehn Mietwohnungen unterzubringen, die 2019 fertig werden sollen.

Bereits seit vorigem Jahr im Bau ist ein anderes Objekt in der Bahnhofstraße: In dem Wohn- und Geschäftshaus am Durchgang zum Schulzen Hof entstehen fünf Eigentumswohnungen, Projektentwicklungs- und Vertriebspartner ist die Manthey Immo GmbH.

Mit dem Projektnamen „Wohnen am Schwefelpark“ wird seit Herbst auf der Südseite der Gifhorner Straße gegenüber dem Schwefelbad-Park eine Stadtvilla mit acht Eigentumswohnungen gebaut. Bauträger ist die i-Mondo Projektentwicklung GmbH & Co KG, die Vermarktung hat die Volksbank übernommen.

BAU-INFORMATIONEN Wer sich über die Projekte informieren möchte, kann sich über die Internet-Seiten an die Bauträger wenden oder sich dort informieren: www.vwimmobilien.de www.bu-schmidt.de www.volksbank-brawo.de www.mantheyimmo.de