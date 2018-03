PKW stößt mit Fahrrad zusammen - ein Schwerverletzter

Auf dem Weyhäuser Weg in Fallersleben ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Fahrradfahrer schwer verletzt hat. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 50-jährige Gifhornerin gegen 21.30 Uhr mit ihren PKW den Weyhäuser Weg aus Richtung Fallersleben in Richtung Kreisstraße 114. Sie übersah einen 27-jährigen Fahrradfahrer, der in dieselbe Richtung unterwegs war.

Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer. Laut Polizei fuhr der 27-Jährige auf der Fahrbahn, statt auf dem Radweg. Überdies sei unklar, ob er die Lichter an seinem Fahrrad eingeschaltet hatte. Die Polizei bittet Zeugen des Unfall, sich unter der Telefonnummer (05362)967000 zu melden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro.