Oster-Basteln im Café Kerksiek

Fallersleben . In der Begegnungsstätte Café Kerksiek, Feldscheide 6, in Ehmen findet am Montag, 19. März, von 15 bis 17 Uhr wieder das BastelCafé für Groß und Klein statt. In gemütlicher Runde sollen Osterkörbchen, Grußkarten, Ostereier und Hasen-Tischsets entstehen. Bastelmaterial kann mitgebracht werden oder...