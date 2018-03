DRK ändert seine Satzung bei der Versammlung

Fallersleben Der DRK-Ortsverein Fallersleben lädt für Freitag, 6. April, um 14.30 Uhr zur Jahreshauptversammlung in den Gemeindesaal der evangelischen Michaelis-Kirchengemeinde am Schlossplatz 2 in Fallersleben ein. Auf der Tagesordnung stehen neben Ehrungen, dem Geschäftsbericht...