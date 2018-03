Gospelnacht in der Michaeliskirche

Fallersleben Die Michaeliskirche in Fallersleben (Schloßplatz 2) lädt zur Ostergospelnacht am Samstag, 31. März, von 22 Uhr an ein. Der Gospelgottesdienst dauert etwa eine Stunde. Es singt der Gospelchor Young Voices. Die musikalische Leitung hat Johannes Kruse.