Hoffmann-Baum zum Geburtstag

Am 2. April 2018 ist Hoffmann’s 220. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat es bereits ein Konzert in der Michaelis-Krrche gegeben, Veranstaltungen im Museum folgen, ein neues Hoffmann-Denkmal soll in der Altstadt aufgestellt werden – und die Renovierung des Hoffmannhaus-Saals geht dem Ende entgegen....