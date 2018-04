MSC Fallersleben bietet ein Fahrradturnier an

Fallersleben Der MSC Fallersleben richtet am Freitag, 6. April, von 14 Uhr an ein Fahrradturnier auf dem Denkmalplatz in Fallersleben aus. Auf einem etwa 200 Meter langen Parcours mit acht Aufgaben können die Kinder spielerisch wichtige Fahrtechniken einüben. Vor dem Wertungslauf werden Trainingsläufe...