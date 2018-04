VfB veranstaltet Kinderflohmarkt

Fallersleben Der VfB Fallersleben veranstaltet am Sonntag, 8. April, zwischen 10 und 13 Uhr einen Kinderflohmarkt. 40 Stände rund um das Kind werden in der Karl-Wilhelm-Halle am Windmühlenberg von Eltern und Großeltern aufgebaut, auch aus dem Wolfsburger Umfeld werden Flohmarktfreunde erwartet. Weitere...