Fast erschreckend realistisch

Hand in Hand für die Sicherheit der Bürger: Die Ehrenamtlichen von Freiwilliger Feuerwehr, Deutschem Rotem Kreuz (DRK) und Technischem Hilfswerk (THW) probten am Samstag in Fallersleben den Ernstfall. „Drei Szenarien stehen heute auf dem Programm“, erläuterte Jürgen Koch, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Fallersleben. Die Zahl der Beteiligten bezifferte er auf 50, Einsatzleiter war Olaf Koch. ...