Diebe stehlen Kupferkübel

Fallersleben Die Polizei Fallersleben sucht Zeugen zu den Diebstählen von zwei Kupferkesseln in Mörse und Fallersleben. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Taten ereigneten sich jeweils in der Nacht zum Freitag: Der erste Fall geschah auf einem Privatgrundstück...