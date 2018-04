Flohmarkt der PUG verlegt

Fallersleben Den 42. Fallersleber Flohmarkt veranstaltet die PUG Fallersleben/Sülfeld am Sonntag, 12. August, von 8 bis 17 Uhr auf dem Festplatz am Fallersleber Windmühlenberg in der Herzogin-Clara-Straße in Fallersleben. Ursprünglich war der Flohmarkt für den 9. September geplant. Wegen des Oktoberfestes der...