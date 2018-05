Kinder empfangen ihre erste Kommunion

Fallersleben Die Erstkommunion wurde in der St.-Marien-Kirche gefeiert. Ein weiterer Gottesdienst ist am nächsten Sonntag. Am vergangenen Sonntag empfingen das Sakrament der Kommunion: Louis Dean Denis, Sophia Ebel Pascoal, Noemi Glasek, Jannik Gross, Edwin Halinger, Helena...