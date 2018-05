Es bleibt bei Schützenfest-Neuerungen

Das Programm fürs 415. Volks- und Schützenfest steht. Muss es auch – denn in fünf Wochen ist die traditionsreiche und als einziges Schützenfest in Wolfsburg von der Stadt ausgerichtete Veranstaltung schon in vollem Gange. Einige Neuerungen vom Vorjahr sollen beibehalten werden, kündigten Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist und Leiter Eckhard Krebs von der Arbeitsgruppe Schützenfest am Donnerstag an.

Gleich an mehreren Stellschrauben gedreht hatten die Organisatoren von der AG Schützenfest – bestehend aus Ortsratsmitgliedern, der Verwaltungsstellenleitung, USK-Mitgliedern und Bürgervertretern – 2017 für den großen Festumzug am Sonntag. Dabei soll es bleiben, wie Krebs erläuterte: „Wir haben beschlossen, dass der Umzug mit unveränderter Route durch die Stadt laufen soll, also mit Bahnhofstraße und Marktstraße. Der Bereich ist so gebeutelt – da wollen wir bewusst durchgehen.“ Bewährt habe sich die verkürzte Route aus dem Vorjahr, also unter anderem ohne die Viehtrift. Und der Kinderumzug am Samstag entfällt wieder, der Nachwuchs marschiert erneut mit den Großen am Sonntag mit.

Bärbel Weist richtete erneut einen Appell an alle Fallersleber, sich am Umzug zu beteiligen: „Der Festumzug muss attraktiv bleiben, auch Neue können mitmachen – Vereine, Institutionen und Einzelpersonen. Kitas, Kirchengemeinden, Jugendzentrum, Museum, Skatclub“, nannte sie nur einige Beispiele. Dank Michaela Brinschwitz von der Verwaltungsstelle sei es gelungen, für den Umzug acht Spielmannszüge zu engagieren, berichtete Krebs. Auch ohne offiziellen Leiter wieder mit von der Partie: die Spielleute vom Uniformierten Schützenkorps Fallersleben.

Laut Krebs und Weist ebenfalls noch einmal dabei sein wird eine Musikkapelle, die sich offiziell aufgelöst hat, aber aus alter Verbundenheit zu Fallersleben und in veränderter Besetzung ein letztes Mal zum kleinen Frühstück aufspielen wird: die „Fallersleber Allertaler“ nannte die Ortsbürgermeisterin sie leicht abgewandelt.

Eine wichtige Neuerung gibt’s am Samstagabend im Zelt: Nach unterschiedlichen Ansätzen wird es diesmal das Bandfestival „Rockin‘ Fallersleben“ geben, um das sich wie berichtet eine eigene Arbeitsgruppe kümmert.

Fans der Big Band Tappenbeck wird’s freuen: Die Truppe kommt bereits zum dritten Mal, um den Eröffnungsabend musikalisch zu gestalten. „Die hatten letztes Jahr einen echten Erfolg gefeiert. Ich hoffe, viele können sich erinnern und kommen dieses Jahr wieder“, betonte der AG-Leiter mit Bezug auf den Auftritt, als die Tappenbecker trotz des tobenden Gewitters für Stimmung im Zelt sorgten.

Der Maritime Chor Wolfsburg kommt diesmal zum Seniorennachmittag, es gibt aber keinen Kartenvorverkauf. Das Kinderkönigsschießen wird wieder in den Wochen vor dem Fest ausgetragen, das Kinderfest läuft erneut am Samstagnachmittag. „Als Schützenkönigin werde ich das sponsern“, kündigte Bärbel Weist an. Einziger Wermutstropfen: die drohende Konkurrenz durch die gleichzeitig laufenden „Luftsprünge“ am Schillerteich.

415. VOLKS- UND SCHÜTZENFEST Das traditionsreiche Fest wird von Donnerstag bis Sonntag, 7. bis 10. Juni, auf dem Festplatz auf der Hoffmannwiese gefeiert.