Obstbaumwiesen-Projekt war nicht im Rat

Der Rat der Stadt hat am Mittwochnachmittag getagt. Noch bis Dienstag stand die Vorlage zum umstrittenen Obstbaumwiesen-Bauprojekt im Rotekampweg auf der Tagesordnung. Doch seit Mittwochmorgen gab es einen Zusatz-Vermerkt auf der Agenda: „Absetzung“. Soll heißen: Der Rat hat darüber nicht abgestimmt. Das wird – wenn überhaupt – irgendwann später passieren.

„Die Vorlage wird aufgrund weiteren Informationsbedarfs am 9. Mai von der Tagesordnung des Rates abgesetzt“, teilte Stadt-Sprecher Ralf Schmidt dazu auf Anfrage unserer Zeitung bereits am Mittwochmittag mit. „Einen (neuen) Zeitplan gibt es aktuell noch nicht.“

Zu Beginn der Ratssitzung am Nachmittag gab Ratsvorsitzender Ralf Krüger (SPD) dann bekannt, dass die Vorlage zur Änderung des Bebauungsplans „Landgraben“, zurückgestellt sei, aber nicht zurückgezogen werde. Sie befinde sich weiter im Beratungsgang.

Wie unsere Zeitung erfuhr, soll es im Verwaltungsausschuss am Dienstag – er tagt nicht-öffentlich und bereitet die Ratssitzung vor – gar nicht erst zu einer größeren Diskussion über das Thema gekommen sein. Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) habe mitgeteilt, dass das Thema von der Rats-Tagesordnung abgesetzt werde. Man wolle noch einmal darüber nachdenken.

Wie exklusiv berichtet, hatte sich der Bauausschuss über das Votum des Ortsrats Fallersleben/Sülfeld hinweggesetzt, der mehrheitlich eine zweite Lesung des Beschlussvorschlags der Verwaltung beantragt hatte. Der Bauausschuss dagegen hatte – ebenfalls nicht einstimmig – Grünes Licht für eine Überarbeitung des Bebauungsplans gegeben, damit dort ein Bauplatz für ein Einfamilienhaus geschaffen werden kann.

Die beiden großen Naturschutzverbände hatten das Vorhaben in unserer Zeitung massiv kritisiert: Sowohl Nabu-Vorsitzender Michael Kühn, zugleich Wolfsburgs Naturschutzbeauftragter, als auch BUND-Vorsitzender Gerhard Chrost hatten die Streuobstwiese am südlichen Grüngürtel von Fallersleben als ökologisch wertvoll beurteilt und sich klar gegen eine teilweise Abholzung der einst ehrenamtlich gespendeten, gepflanzten und gepflegten Bäume ausgesprochen.

Die Bauverwaltung hatte das Projekt im Bauausschuss wenig plausibel verteidigt: Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide hatte gesagt, dass es sich um nicht sehr große Bäume und um eine nicht sehr hochwertige Obstbaumwiese handele. Und widersprach sich sogleich ein Stück weit selbst: Ob sie erhaltenswert sei, müsse man sehen, sagte er. Wie die Verwaltung das aber überhaupt nachvollziehbar beurteilen will, blieb unklar. Denn in der Vorlage heißt es, es „wird keine Umweltprüfung durchgeführt“. Damit nicht genug: Am Mittwoch kündigte Stadt-Sprecher Schmidt entgegen dieser Aussage an, eine konkrete Prüfung der Obstbäume finde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens statt und erwähnte eine „Umweltprüfung“: „Die Bewertung der jungen Streuobstwiese kann nach dem Allgemeinzustand, der Vitalität und dem Pflegezustand der Bäume stattfinden.“

Allerdings ist die Obstbaumwiese alles andere als jung: Zumindest ein Teil der Bäume steht seit 1995, dem Jahr der Pflanz-Initiative. Wegen Frost- und Kaninchenschäden mussten nach Informationen unserer Zeitung im Laufe der Jahre einzelne Bäume ersetzt werden.

Zur Investoren-Frage teilte der Stadt-Sprecher mit, dass das städtische Grundstück an einen potentiellen Bauherren veräußert werden solle. In der Nachbarschaft und im übrigen Fallersleben schießen unterdessen schon Spekulationen ins Kraut, wer das sein könnte. Und: Das Grundstück sei längst verkauft und vermessen, heißt es.