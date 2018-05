Schock über Schulplatz-Absage

Das Gymnasium des Schulzentrums ist so gefragt, dass es viel mehr Anmeldungen als Plätze für die fünften Klassen gab. Foto (Archiv): regios24/Nehlsen

Fallersleben Die hohe Nachfrage erfordert das Losverfahren am Gymnasium für die fünften Klassen: Ein Schüler wohnt 270 Meter Luftlinie entfernt und wird abgelehnt.

Es ist eine irre Geschichte, und sie klingt wie ein schlechter Scherz – aber es ist bitterer Ernst: Obwohl ihr Sohn Keno (10) nur etwa 270 Meter Luftlinie vom Gymnasium des Schulzentrums in der Karl-Heise-Straße entfernt wohnt, hat Familie Ressl eine Absage kassiert. Sie ging im Losverfahren leer aus und soll den angehenden Fünftklässler nun auf ein anderes Wolfsburger Gymnasium schicken.

Die dreifache Mutter Sonja Ressl hat die Ablehnung unvorbereitet getroffen, geschockt meldet sie sich in der Redaktion. „Ich bin völlig fertig, damit habe ich nicht gerechnet. Für uns kam gar keine andere Schule in Frage, wir haben uns auch keine andere angeschaut“, erzählt sie. Vorige Woche Mittwoch ist sie per E-Mail vom Gymnasium Fallersleben informiert worden, auch von der Stadt bekam sie die Absage schriftlich.

„Wir als Schule können da nichts machen, da ist der Schulträger in der Pflicht.“ Wilfried Nehls, kommissarischer Leiter des Gymnasiums Fallersleben

Die Fallersleberin lebt getrennt vom Vater ihrer Kinder, sie teilen sich aber das Sorgerecht und wollen nun gemeinsam versuchen, doch noch eine Lösung zu finden, damit Sohn Keno das nahe Gymnasium besuchen darf.

„Von unserem Schlafzimmer-Fenster können wir die Schule sehen. Unser Sohn geht hier in Fallersleben zur Grundschule, alle seine Freunde werden hier aufs Gymnasium wechseln“, erzählt die entsetzte Mutter. „Sein bester Freund wohnt gegenüber und wird an unserem Haus vorbei zu Fuß zum Gymnasium gehen – aber Keno soll sich in den Bus setzen und zu einer viel weiter entfernten Schule fahren.“

Sonja Ressl macht sich große Sorgen um ihren Sohn: „Er wird damit aus allem herausgerissen.“ Er habe die Trennung der Eltern gut verkraftet – auch, weil es ein festes Umfeld gebe. „Aber es gibt keine Großeltern in der Nähe. Und ich krieg’s nicht organisiert, ihn zur Schule zu begleiten, denn ich arbeite in Braunschweig. Er kennt das Thema Busfahren gar nicht“, schildert die Alleinerziehende. „So werden die Eltern im Regen stehengelassen.“ Sie hat daher Widerspruch eingelegt.

Das Problem: Weil es am Gymnasium Fallersleben nach Auskunft von Stadt und Schule 120 Plätze für Fünftklässler, aber 161 Anmeldungen gab, hatten zunächst all die Priorität, die schon ein Geschwisterkind an der Schule haben – auch Nicht-Wolfsburger –, außerdem die Inklusionskinder. Erst dann ging es danach, welche Schüler in Wolfsburg wohnen – und da griff dann das Losverfahren.

Die Mutter berichtet, dass sie noch am Tag der Absage mit dem kommissarischen Schulleiter Wilfried Nehls telefoniert habe. Er habe ihr wenig Hoffnung machen können, da die Stadt keinen fünften Zug einrichten werde.

Nehls bestätigt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir als Schule können da nichts machen, da ist der Schulträger in der Pflicht. Der gibt die Schülerzahlen und die Zügigkeit vor“, verweist er auf die grundsätzliche Vierzügigkeit der Wolfsburger Gymnasien. „Ich habe natürlich Verständnis für die Mutter. Und mir tut es auch leid um die Boldecker-Land-Tradition.“ Denn von dort seien ebenfalls viele Familien nicht berücksichtigt worden.

„Wir mussten erstmals seit vielen Jahren auch für Wolfsburger Kinder losen. Wir hätten nicht gedacht, dass so viele Anmeldungen kommen“, räumt Nehls ein. Daher seien zehn Schüler in den Lostopf gekommen. Das Losverfahren sei im niedersächsischen Schulgesetz festgeschrieben. Sofern es eine Abmeldung gäbe, müsste man sehen, ob Keno doch noch aufgenommen werden könnte. „Oder wenn es aufgrund des Widerspruchs der Mutter eine Anweisung der Landesschulbehörde gibt“, sagt der Schulleiter. Mehr als 30 Schüler solle eine Klasse im Regelfall nicht haben: „Wir wollen nicht über Last fahren.“ Denn das gehe unter anderem zu Lasten der Unterrichtsqualität.

Stadt-Sprecher Ralf Schmidt verweist auf die Vorgaben: „Alle Wolfsburger Gymnasien sind satzungsgemäß vierzügig. Es ist aus organisatorischen Gründen sowohl hinsichtlich des Lehrpersonals als auch der räumlichen Kapazitäten nicht möglich, die Zügigkeiten von Schulen kurzfristig aufgrund von dem naturgemäß wechselnden Anwahlverhalten von Jahr zu Jahr anzupassen.“ Die Entwicklung von Schulen sei über einen längeren Zeitraum zu betrachten. Die Stadt Wolfsburg betrachte die stadtweiten Kapazitäten und sorge so für ein ausgewogenes Angebot der Schulformen mit ausreichenden Kapazitäten. Er betont: „Wohnortnähe ist nach Schulgesetz kein Kriterium in einem Anmeldeverfahren, weil die Stadt Wolfsburg nur einen Schulbezirk hat.“

Sonja Ressl will sich damit so nicht abfinden: Ihren Widerspruch an die Stadt hat sie ausführlich begründet. Und schreibt: „Meines Erachtens darf es bei der Vergabe nicht sein, dass Wolfsburger Kinder, und vor allem direkt aus Fallersleben kommend und hier bereits die Grundschule besuchend, einen ablehnenden Bescheid für das Gyfa erhalten.“