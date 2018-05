Wasserrohrbruch Am Neuen Tor: Vollsperrung bis nächste Woche

Am Neuen Tor gibt es seit dem frühen Donnerstagmorgen kein Durchkommen mehr: Wegen eines Wasserrohrbruchs unter der Fahrbahn ist die vielbefahrene Straße in Höhe Supermarkt voll gesperrt. Die Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende nächster Woche!

„Wir hatten eine Störung der Trinkwasserversorgung in Höhe Lidl. Dort trat Wasser aus“, bestätigte LSW-Sprecherin Birgit Wiechert am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung. In der Nacht zu Donnerstag gegen 1.30 Uhr sei das Problem in der Leitstelle gemeldet worden.

Die Reparatur des Schadens sei sofort angelaufen und inzwischen erfolgt, auf sechs Metern Länge sei ein neues Rohr eingesetzt worden. Während dieser Zeit habe es für die betroffenen Haushalte eine Wasserentnahmestelle in Höhe Westerbreite 62 gegeben. „Gegen 12 Uhr waren die Haushalte wieder mit Wasser versorgt“, berichtete die Sprecherin. Es seien insgesamt nur knapp zehn Haushalte im Bereich Westerbreite/Ecke Viehtrift und der Einkaufsmarkt betroffen gewesen.

Das Problem: „Die Versorgungsleitung liegt direkt unter der Fahrbahn“, erklärte Wiechert. Zudem seien die Straße, der Seiten- und der Gehwegbereich teilweise unterspült worden. Das heißt: Die Vollsperrung zwischen Weidenkamp und Rottegärten/Zuckerstraße bleibt bestehen. „Die Herausforderung ist, den gesamten Bereich schnell wieder herzurichten“, sagte sie. Das werde dennoch „wohl bis Ende nächster Woche“ dauern, warb die LSW-Sprecherin um Verständnis.

Am Donnerstag jedenfalls trafen die Autofahrer aus beiden Richtungen noch unvermittelt auf die Vollsperrung und suchten sich ihre Wege um die Baustelle herum: in Fahrtrichtung Viehtrift-Kreuzung über Weidenkamp und Rottegärten und in Richtung Mozartstraßen-Kreuzung entsprechend umgekehrt über Rottegärten und Weidenkamp. Bei Gegenverkehr mussten viele Autofahrer wegen dort parkender Fahrzeuge über die Fußwege ausweichen.

Allerdings soll noch eine Ausschilderung der Umleitung erfolgen, kündigte Birgit Wiechert an.