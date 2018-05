Fahrräder codieren und so vor Diebstahl schützen

Die Verkehrswacht Wolfsburg startet in Zusammenarbeit mit der Polizei am Samstag, 26. Mai in Fallersleben ihre zweite Fahrrad-Codieraktion in diesem Jahr. „Vor Diebstahl ist keiner gefeit. Wer auf dem Rad viel unterwegs ist, sollte das Angebot nutzen“, empfiehlt Klaus Seiffert, Vorsitzender der...