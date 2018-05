Orgelsommer in Michaeliskirche

Fallersleben Kirchenmusikdirektor Lothar Mohn eröffnet am Sonntag, 27. Mai, den Orgelsommer in der Michaeliskirche. Der Kantor und Organist an der Hof- und Stadtkirche St. Johannis in Hannover spielt Werke von Beethoven, Knecht und Planyavsky. Am 24. Juni gibt Kantor Johannes Kruse (Orgel) gemeinsam mit Maria...