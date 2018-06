Anmeldungen zur Erstkommunion möglich

Fallersleben Kinder, die jetzt in die dritte Klasse kommen, können in der katholischen Sankt-Marien-Kirchengemeinde in Fallersleben zur Erstkommunion angemeldet werden, teilt die Kirchengemeinde mit. Anmeldungen sind am Montag, 25. Juni, 17 bis 19 Uhr, und Dienstag, 26. Juni, 10 bis 12 Uhr, im Pfarrbüro in der...