Seniorentreffen fällt aus

Fallersleben Der Seniorennachmittag des Sozialverbands Fallersleben am Mittwoch, 4. Juli, fällt wegen Urlaubs aus. Das nächste Treffen der Seniorengruppe ist am Mittwoch, 1. August, um 14.30 Uhr im Karl-Brandes-Haus (DRK) in der Bahnhofstraße 34.