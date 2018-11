Einbrecher schlagen in Ehmen gleich dreimal zu

Drei Wohnungseinbrüche ereigneten sich am Dienstag in der Straße Waldweg in Ehmen. Dabei erbeuteten die Unbekannten laut Mitteilung der Polizei Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden kann noch nicht eingeschätzt werden, da die Ermittlungen andauern. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf Dienstagnachmittag, 15.30 Uhr, und Dienstagabend, 21.50 Uhr. In einem Fall öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster der Erdgeschosswohnung. In einem anderen Fall gelangten sie auf den Balkon der im Obergeschoss gelegenen Wohnung. Hier öffneten sie ebenfalls gewaltsam das Fenster. Im dritten Fall öffneten sie mit Gewalt die Terrassentür. In allen Fällen durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (0 53 61) 46 46-0 entgegen.

