Einbruch in Fallersleben- Täter kommen über den Balkon

Einbrecher haben in der Straße Hahnenkamp in Fallersleben Schmuck erbeutet. Das teilt die Polizei mit. Laut den Ermittlern ereignete sich die Tat zwischen 18 Uhr am Sonntag und 21 Uhr am Montag. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kletterten die Täter auf einen Balkon der Hochparterre-Wohnung und brachen ein Fenster auf.

Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung und nahmen einige Schmuckstücke mit. Was sie genau entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (0 53 61) 46 46 0.