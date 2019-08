L 292: Sperrung zwischen Calberlah und Sülfeld dauert länger

Sülfeld. Grund für die Verlängerung ist im Wesentlichen der beim Bau des Linksabbiegers in größerem Ausmaß gefundene, nicht tragfähige Untergrund.

Auf der L 292 zwischen Calberlah und Sülfeld wird die Vollsperrung bis einschließlich 23. August verlängert. Grund für die Verlängerung ist im Wesentlichen der beim Bau des Linksabbiegers in größerem Ausmaß gefundene, nicht tragfähige Untergrund. Dieser wird jetzt durch weitere Maßnahmen verbessert. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch in Wolfenbüttel hin. Der Durchgangsverkehr wird weiter über die vorhandene Umleitung erfolgen, und der Anliegerverkehr bleibt mit Einschränkungen möglich. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich. red