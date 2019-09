Sülfeld: „Noch riecht es nach Farbe, nicht nach Schweiß“

Was lange währt, wird endlich sehr gut. So zumindest war der Eindruck aller Gäste, die am Donnerstagnachmittag an der Einweihung der Mehrzweckhalle in Sülfeld teilnahmen. 2011 in die Planungsphase gegangen, in der Ausführung mehrmals wegen knapper, kommunaler Kassen verschoben, ist das Bauwerk nun...