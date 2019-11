30.000 LED-Leuchten an Wolfsburgs Weihnachtshaus

Wolfsburgs Weihnachtshaus wird von Freitag, 29. November, an wieder im Glanz tausender Lichter erstrahlen. Das optische Spektakel an der Hattorfer Straße 1 in Mörse, das im Jahr 2013 mit 8000 (Glüh-)Lampen startete und bei dem heute rund 30.000 LED-Leuchten helles Licht ins abendlich-nächtliche...