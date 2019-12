Die Querbeat Oldstars spielen in Fallersleben

„Rudolph the Red-Nosed Reindeer “: Ein weihnachtlicher Evergreen, der in Schwung bringt. Schon gar, wenn er von den Querbeat Oldstars im Jazz-Arrangement präsentiert wird. Die Musikgruppe, „ein Auffangbecken für ausgediente Musiker“, wie Initiator Frank Wöhler scherzte, spielte am Freitagabend...