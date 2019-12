Schüler und Senioren erleben Glücksmomente in Fallersleben

Die Schüler der 9. Klasse der Hoffmann-von-Fallersleben- Realschule besuchen den Profilkursus Gesundheit und Soziales. Dieser nimmt an dem deutschlandweiten Projekt Generationsbrücke teil. Vor dem Projektstart nahmen Schulsozialarbeiterin Silke Schulze und Lehrer Adrian Kruppa mit Heimleiterin Angela Wesche und Melanie Janzen vom Begleitenden Dienst des DRK-Altenpflegeheims Schulzen Hof an einem Seminar der Generationsbrücke teil, um gut gerüstet in das Projekt starten zu können. Das Team organisiert das Projekt mit den Schülern, wie der DRK-Ortsverein Wolfsburg-Mitte mitteilt.

Das Projekt ist so angelegt, dass es über einen Zeitraum von einem Schuljahr läuft – die Begegnungen mit den Senioren finden etwa alle vier bis sechs Wochen statt. Zwei bis drei Schüler und ein Heimbewohner bilden eine feste Partnerschaft. In dieser Partnerschaft sollen ein aktives Miteinander und strukturierte und ritualisierte Begegnungen stattfinden, heißt es in der Mitteilung.

Beide Generationen gewinnen gegenseitige Wertschätzung und Freude. Die Jugendlichen erfahren Aufmerksamkeit und profitieren von der Lebenserfahrung der Bewohner. Sie lernen, dass Pflegebedürftigkeit, Demenz und Tod Bestandteile des Lebens sind.

Die Bewohner erhalten Anerkennung und Aufmerksamkeit. Sie erleben durch die Schüler Lebendigkeit und haben eine besondere Abwechslung im Heimalltag. Bislang ist diese Klasse die Einzige in Wolfsburg, die an diesem großartigen Projekt teilnimmt. „Ich bin überzeugt, dass das Projekt Generationsbrücke etwas Tolles ist, denn ich sehe jedes Mal ein Lächeln der Senioren, und wir haben tolle Gespräche. Der Adventsmarkt im Schulzen Hof toppte für mich alles. Es gab leckere Naschsachen und tolle Livmusik. Die Atmosphäre war super weihnachtlich, und ich habe einen tollen Nachmittag mit den Senioren erlebt“, sagt Schülerin Leanda. Nebenbei haben die Schüler und Lehrer selbst gebackene Kekse und Fröbelsterne verkauft. Die eingenommenen 95 Euro wurden an die DRK-Therapiehundeteams Wolfsburg-Mitte gespendet. Von denen sind auch zwei Teams im Schulzen Hof unterwegs und beglücken den Alltag der Senioren. red