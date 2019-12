Erstes Weihnachten zu dritt in Fallersleben

Ihr erstes Weihnachten zu dritt feiert das Segler-Ehepaar Cati und Johannes Erdmann dieses Jahr in Johannes Elternhaus in Fallersleben. Am 19. September um kurz nach 19 Uhr erblickte Sohn Theo das Licht der Welt im Klinikum Wolfsburg. Jetzt sind Cati, Johannes und Theo froh, wieder vereint zu sein....