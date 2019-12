Fallersleben. Die Spieler sind auch heute teilweise aktiv, einige spielen in der Altseniorenmannschaft. Der Erlös wird einer Jugendmannschaft gespendet.

Ehemalige VfB-A-Jugend trifft sich in Fallersleben

18 ehemalige A-Jugend-Kicker des VfB Fallersleben von 1989/90 um Mannschaftskapitän Andreas Keller genossen das 31. Treffen am Steintisch im Alten Brauhaus zu Fallersleben. Die ehemaligen Schützlinge des früheren VfB-Trainers Reinhold Greszik und des damaligen Jugendleiters Theo Kanzler haben in der Saison 1989/1990 als eine der erfolgreichsten Jugendmannschaften ein Stück Geschichte geschrieben, wie sie mitteilen. Die Mannschaft hatte damals nur knapp den Aufstieg in die höchste Klasse, die Verbandsjugendliga, verpasst.

Die weiteste Anreise hatte Thomas „Pommes“ Thiele aus Prag, auch ,,Matze“ Matthias Grün aus Hamburg und Sascha Kamp aus Hannover waren diesmal seit längerer Zeit mal wieder dabei. Auch an ihren im Februar 1993 tödlich verunglückten Mannschaftskameraden Christian Meyer und an den verstorbenen Betreuer Rudolf „Rudi“ Rasel sowie an ihren Jugendleiter Theodor Kanzler erinnerten sich die Fußballfreunde.

Einige der Spieler der damaligen A-Jugend sind heute noch selbst als Jugendtrainer aktiv und/oder spielen im VfB-Altseniorenteam. Die ehemaligen VfB-A-Jugend-Spieler haben auch nicht vergessen, dass sie der Fußballjugendabteilung des VfB Fallersleben vor allem den Zusammenhalt und die Förderung des Gemeinschaftssinnes zu verdanken haben. Wilfried Esche, von 1977 bis 1988 VfB-Fußballjugendleiter und von 1990 bis 2008 1. oder 2. VfB-Fußballspartenleiter und von 1977 bis 2008 Pressewart der VfB-Fußballsparte, freute sich über den tollen Zusammenhalt: „Das positive Beispiel der ehemaligen VfB-A-Jugend von 1989/90 zeigt auch, wie wichtig Jugendarbeit im Gemeinwesen unserer Gesellschaft ist.“

Alljährlich spendet die ehemalige VfB-A-Jugend den Erlös des Treffens einer VfB-Fußballjugendmannschaft. Der Erlös des letztjährigen Treffens ging an die E-Jugendmannschaft des VfB Fallersleben, heißt es in der Mitteilung. Wer den Erlös des diesjährigen Treffens bekommt, steht noch nicht fest.