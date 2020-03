Ehrenamtliche der Michaelis-Kirche feiern in Fallersleben

Fallersleben. Eine Ausstellung in der Michaeliskirche zeigt ab dem 22. März Passionsbräuche und Ostersitten in der weltweiten Christenheit.

70 ehrenamtlich Tätige der Michaelis-Kirchengemeinde in Fallersleben folgten dem Aufruf der Pastoren Birgit Pusch-Heidrich und Tilman Heidrich und nahmen am Fest für ehrenamtlich Tätige der Gemeinde teil. Kirchenvorstandsmitglied Gabi Bösche hatte das Essen zubereitet, das angemessen zur Passionszeit unter anderem aus Kartoffeln und Matjes bestand. Die Anwesenden übten aus den von der Gemeinde neu angeschafften Liederbüchern Lieder ein, die in der kommenden Zeit Einzug in die Gottesdienste halten sollen, wie die Kirchengemeinde mitteilt.

Außerdem wurden verdiente Ehrenamtliche für ihre langjährige Tätigkeit geehrt. Wolfgang Krause, der 29 Jahre lang den Besuchsdienstkreis der Gemeinde geleitet hatte, legte eines der letzten ehrenamtlichen Ämter in der Gemeinde nieder. Pastorin Birgit Pusch-Heidrich berichtete von der bevorstehenden Osterausstellung von Elisabeth Scheffler aus Fuhrberg in der Michaeliskirche. Die Ausstellung wird vom 22. März bis 19. April stattfinden und zeigt Passionsbräuche, Ostereier und Ostersitten in der weltweiten Christenheit. Die Teilnehmer hätten sich zufrieden gezeigt über die Veranstaltung, die in dieser Form zum ersten Mal stattgefunden hatte. Neben den Programmpunkten sei auch der gegenseitige Austausch nicht zu kurz gekommen. red