Polizei Fallersleben sucht Unfallzeugen

Die Polizei Fallersleben sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht von Mittwochnachmittag in Fallersleben. Ein Anwohner der Straße Lange Stücke wurde um 14.10 Uhr auf den Fahrer eines Sattelschleppers aufmerksam, der versuchte, im Wendehammer der Straße sein Gespann mit Auflieger zu wenden. Vermutlich aufgrund der Fahrzeuglänge in dem engen Wendekreis der Anliegerstraße wurden dabei zwei Holzpoller sowie ein Gully beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Wie der Zeuge beobachtete, habe der unbekannte Fahrer danach seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall oder dem Sattelauflieger nimmt die Polizeiwache unter (05362) 947410 entgegen. red

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder