Neu: Riesenleiter auf dem Almker Jugendzeltplatz

Hinter den dichten Bäumen versteckt sich die Riesenleiter auf dem Jugendzeltplatz Almke – und das, obwohl sie zwölf Meter hoch ist. Hier steht sie seit Neuestem. Vor ihrem Umzug gab es das Kletterangebot in der Nähe der Wolfsburger Fußballarena. Im Zuge des Projekts „Wir schauen hin!“ war die Idee der Riesenleiter entstanden, viele Jahre wurde das Angebot gut angenommen, bevor es abebbte.

„Wir haben die Corona-Zeit genutzt, um diese Maßnahme umzusetzen“, berichtet Jens Hortmeyer als Geschäftsführer des Stadtjugendrings Wolfsburg. Und damit setzten die Verantwortlichen einen neuen Gipfelpunkt auf der Almker Anlage. Für Stadtjugendpfleger Gunnar Czimczik ein wichtiges Element in Sachen Jugendarbeit beziehungsweise Jugendleiterausbildung. „Es ist wichtig, Verantwortung zu übernehmen“, sagt Czimczik.

Das Hochgehen wird zu zweit absolviert, auf dem Boden wird abgesichert. „Es ist ein tolles Bild, um die Arbeit abzubilden: Ich muss eine Herausforderung annehmen, die kann ich jedoch nicht alleine meistern. Es ist ein Miteinander, es funktioniert nur in der Gemeinschaft“, formuliert es der Stadtjugendpfleger. Auch Trainerin Katrin Poehls spricht von einer Bereicherung in Sachen Erlebnispädagogik. „Ziel ist es auch, mehr Menschen mit Beeinträchtigung einzubinden“, sagt Poehls und nennt hier etwa Beeinträchtigungen beim Sehen oder Hören. Unterstützung für die pädagogischen Angebote kommt übrigens von der „Aktion Mensch“. Diese Förderung wurde für drei weitere Jahre verlängert.

Noch aber kommt die Riesenleiter nicht zum Einsatz. Auch auf dem Almker Jugendzeltplatz herrscht aufgrund der Corona-Pandemie eine Zwangspause. Bis zum 31. August sind – aktueller Stand – keine größeren Veranstaltungen auf dem Gelände erlaubt. „Es war schon sehr deprimierend an Himmelfahrt oder Pfingsten“, berichtet Jens Hortmeyer.

Üblicherweise sei die Anlage in diesen Zeit sehr gut besucht, in diesem Jahr aber herrschte Stille. Seit Mitte März ist das so. Der Stadtjugendring hofft auf finanzielle Hilfen von Bund und Land, die Stadt unterstützt schon. „Am Ende des Jahres fehlen uns 80.000 bis 90.000 Euro“, erklärt der Geschäftsführer. Der Verein, ein Zusammenschluss aus Wolfsburger Jugendgemeinschaften, darf schließlich keine Rücklagen bilden, keinen Gewinn erwirtschaften. Bleiben die Auflagen wie sie sind, heißt das, dass die Sommerferien ohne größere Gruppen über die Bühne gehen.

Nun setzen die Verantwortlichen erst einmal auf Tagesangebote für kleinere Gruppen auf der Anlage, die in der Form in diesem Jahr seit 30 Jahren besteht. Und sie bauen auf die Herbstferien. Dann soll etwa das Bogenschießen und der Bogenbau angeboten werden.

„Wir gucken ganz langsam“, berichtet Katrin Poehls. Wenngleich: Ein Konzept liegt vor, sollte es doch schneller die eine oder andere Lockerungen geben. „Auch wir müssen uns mit den neuen Regeln neu erfinden. Aber wir stecken auf keinen Fall den Kopf in den Sand, sondern sind vorbereitet“, versichert Czimczik.