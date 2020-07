Hier soll ein Spielplatz für die Kinder in Heiligendorf entstehen – wie jener aussehen soll, können diese ab sofort in einer Onlineumfrage selbst entscheiden.

Heiligendorf. Trampolin, Swingo oder Dinoschaukel? Die Stadt Wolfsburg organisiert erstmals eine digitale Kinderbeteiligung für den Spielplatz am Hasenmorgen.

Onlinebefragung in Wolfsburg: Kinder suchen Spielgeräte aus

Die Jugendförderung der Stadt Wolfsburg gibt mit einem digitalen Beteiligungsverfahren den lange erwarteten Startschuss zur Entstehung eines Spielplatzes am Hasenmorgen in Heiligendorf. Anwohnende Kinder können mit ihren Familien online abstimmen, welche Spielgeräte sie sich zukünftig auf der aktuell noch brachliegenden Fläche, die an den Bolz- und Festplatz angrenzt, wünschen.

Premiere in Wolfsburg: Kinderbeteiligung für den Spielplatz wird digital durchgeführt

Weil die aktuelle Situation die Realisierung einer persönlichen Kinderbeteiligung erschwert, wird die Kinderbeteiligung für den Spielplatz digital durchgeführt – eine Premiere in Wolfsburg, wie die Stadt mitteilt. „Corona bringt uns dazu, neue Wege zu gehen“, sagt Stadtjugendpfleger Gunnar Czimczik. „Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und sind gespannt, wie das neue Format ankommt.“

Ab sofort haben gut 90 Kinder im Alter von 5 bis einschließlich 11 Jahren aus rund 70 Familien die Möglichkeit, online für ihre favorisierten Spielgeräte abzustimmen. Die Familien wurden nicht zufällig ausgewählt, sondern wohnen im direkten Umfeld des geplanten Spielplatzes. Einen Einblick in die Auswahl der Spielgeräte können alle Interessierten unter wolfsburg.de/kinderbeteiligung erhalten.

Am Ende wird es einen Mehrheitsentscheid geben

Die Umfrage läuft bis zum 23. August. Sie ist in vier Kategorien – „Spielekombi“ (Klettergerüste), „Schaukel“, „Aktionsgerät“ (zum Beispiel Trampoline) und „Kleingerät“ (zum Beispiel Wippen) – mit je fünf zur Auswahl stehenden Geräten aufgeteilt. Am Ende wird es einen Mehrheitsentscheid geben. Die zuständige Landschaftsarchitektin Hatice Albayrak aus Salzgitter wird das Ergebnis der Onlineumfrage als Grundlage für die Entwicklung ihrer Pläne nutzen, die im Anschluss mit dem Geschäftsbereich Grün abgestimmt werden.

Die Eröffnung des Spielplatzes soll im ersten Quartal 2021 stattfinden

Nach der sich anschließenden Ausschreibung, Vergabe und Durchführung der Bauleistung soll die Eröffnung des Spielplatzes planmäßig im ersten Quartal 2021 stattfinden.

Für jede Spielplatzneuplanung sieht das im Jahr 2006 vom Rat der Stadt verabschiedete und seitdem gültige Spielraumkonzept eine Kinderbeteiligung vor. Das Recht auf Kinderbeteiligung leitet sich darüber hinaus aber auch aus dem 8. Buch Sozialgesetzbuch, dem Baugesetzbuch sowie der UN-Kinderrechtskonvention ab. Das Kinder- und Jugendbüro setzt sich dabei maßgeblich für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ein und führt regelmäßig Beteiligungsaktionen für Spielplatzplanungen durch.

red