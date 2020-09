Einbrecher steigen in Haus in Hattorf ein

Vermutlich mit Schmuck entkamen unbekannte Täter am Wochenende nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Hattorf. Die Höhe des Schadens steht laut Mitteilung der Polizei derzeit noch nicht fest. Die kurzfristige Abwesenheit der Bewohner des Hauses in der Buchenbergtwetje nutzten die Täter, um die Terrassentür gewaltsam aufzubrechen.

Einbrecher durchsuchen alle Zimmer des Hauses in der Buchenbergtwetje

Bei der Tatortaufnahme zeigte sich, dass die Unbekannten offenbar in allen Zimmern gezielt nach Beute suchten. Bislang liegen keine Hinweise auf die Einbrecher vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache in Wolfsburg unter (05361) 46460 in Verbindung.

red