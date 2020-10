Landfrauen Hasenwinkel wollen Gruppe für Jüngere gründen

Die Schließung des Mütterzentrums in Neindorf brachte den Stein endgültig ins Rollen bei Uta Stute. Die Vorsitzende des Landfrauenvereins Hasenwinkel spielte schon länger mit dem Gedanken, eine Gruppe für junge Landfrauen ins Leben zu rufen. „Nachdem ich von der Auflösung des Mütterzentrums gehört habe, dachte ich mir, dass wir es nun angehen müssen", berichtet Stute.

Nicht nur bei den Landfrauen in Wolfsburg ist das Thema präsent: Denn seit einiger Zeit gibt es eine Initiative des Landfrauenverbandes. Junge Mitglieder sollen die Vereine verstärken und für neuen Schwung sorgen. In ganz Deutschland reift die Idee bei den Vereinen. In 2017 gab es die ersten Überlegungen für die Initiative.

Stute: Landfrauen sind nicht nur ältere Frauen

„Wir wollen auf diese Weise für Nachwuchs sorgen“, sagt Uta Stute. Nachwuchs heißt in dem Fall junge Frauen. Neuer bis zu einem Alter von 40, maximal bis 45 Jahren. Die Gruppe soll sich nach dem Wunsch von Stute selbst organisieren. Ein weiterer Gedanke der Neindorferin: In den Räumen des Mütterzentrums könnten so eventuell weiter Kurse angeboten werden, die nun durch den Wegfall erst einmal nicht stattfinden. „Wir könnten so eine neue Anlaufstelle anbieten. Wir sind an der Nachnutzung der Räume sehr interessiert“, erklärt Stute, die viele Möglichkeiten für die jungen Landfrauen sieht: „Sie können sich vernetzen. Für Fahrten, Radtouren, Seminare und vieles mehr“, zählt die Vorsitzende auf.

Die Interessen bei jüngeren Frauen seien nach Ansicht Stutes ganz andere: „Da geht es um Fragen, die die Kinder betreffen, die Ernährung vielleicht.“ Die Hemmschwelle, zu den eigentlichen Landfrauen zu kommen, sei für etliche da zu groß. „Bei Landfrauen denken doch viele eher an ältere Frauen“, gibt die Neindorferin zu.

Generationen könnten voneinander profitieren

Einen eigenen Vorstand müssen die jungen Mitglieder dabei nicht bilden, sie gehören als Gruppe den Landfrauen an. „Es wäre natürlich toll, wenn ein, zwei Frauen Lust hätten, mitzuwirken, um die Interessen einzubringen“, würde sich Stute freuen. Gemeinsame Veranstaltungen sind ebenfalls möglich. „Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir Älteren bei Workshops oder Ähnlichem die Kinderbetreuung organisieren“, hat Stute schon Ideen in Kopf.

„Die verschiedenen Generationen können in jedem Fall voneinander lernen und profitieren.“ Bei einem ersten Infoabend können sich Interessierte kennenlernen. Stute hofft, dass sich ein Organisationsteam findet – und somit die Gründung der Gruppe nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Im Gemeindehaus in Neindorf, Kirchstraße 16, findet am Donnerstag eine Infoveranstaltung statt. Beginn am 8. Oktober ist um 20 Uhr. Kurzfristige Anmeldungen sind möglich bei Uta Stute per Mail: uta.stute@gmail.com. Telefonisch ist die Vorsitzende zu erreichen unter (0151) 41216022. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Teilnehmerzahl auf 30 begrenzt.