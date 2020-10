Kartoffelsonntag in Fallersleben unter Corona-Bedingungen. Das hieß: abgesperrtes Terrain, Abstand halten, Einbahnstraßensystem vom Einlass im Schlosspark bis hin zum Ausgang am Denkmalplatz und Hygieneregeln beachten. Ganz anders als bislang gewohnt.

Aber mit der Besucherresonanz waren, trotz der „Einschränkungen“, sowohl der Blickpunkt-Vorsitzende Otto Saucke als auch die Händler an den Ständen sowie die Geschäftsinhaber an der Westerstraße recht zufrieden. Ein viel beschäftigter Otto Saucke am Einlass äußerte nach schon einer Stunde: „Hier ist richtig was los.“

„Es ist gut, dass überhaupt etwas gemacht wird.“

Klaus Bosenius, der Vorsitzende des USK Fallersleben, hatte sich mit seiner Frau Marion zum Marktplatz aufgemacht. Seine Einschätzung zu diesem speziellen Kartoffelsonntag: „Es ist gut, dass überhaupt etwas gemacht wird und die Leute rausgelockt werden.“ Was die Fallersleberinnen Veronika Pape und Sybille Harder zu einem späteren Zeitpunkt mit ihrer Aussage bestätigten. Sie besuchen die jährliche Veranstaltung regelmäßig und sagten: „Man kommt ja sonst nicht raus.“

Blickpunkt-Vorsitzender Otto Saucke, sein Team sowie die Kartoffelkönigin Ann-Christine Mohr packten alle mit an, um dem Kartoffelsonntag einen – nach den Vorgaben – geregelten Ablauf zu geben. Gianetta Jacob von der Blickpunkt-Geschäftsstelle war permanent unterwegs und desinfizierte die Stehtische.

Auch Aussteller aus Gifhorn und Braunschweig sind in Fallersleben

Über die Schlosswiese, auf der unter anderem Gewürze, Schmalzkuchen und süße Sachen offeriert wurden, wehte der Duft von Pommes frites. Auf diesem Areal hatten die Braunschweiger Kornelia und Gerd Birnschein erstmals bei dieser Blickpunkt-Veranstaltung einen Stand. Das Ehepaar, der Mann ist Imker, bot beispielsweise acht Sorten Honig und Keramikprodukte an. Der Besucherzuspruch war nicht übermäßig hoch, aber kontinuierlich. „Wir bereuen es keinesfalls, dass wir heute nach Fallersleben gekommen sind“, sagten die Nachbarstädter.

Von Gifhorn nach Wolfsburg waren Holger Schinke und Dorette Basler gefahren. Kartoffeln mitnehmen wollten sie nicht, aber „über das Gelände gehen und ein Kartoffelgericht essen.“ Der Eintritt von einem Euro sowie die Hygieneauflagen störten das Paar nicht. „Im Gegenteil, es ist gut so!“

„Ein großes Lob an den Blickpunkt. Die Leute haben sich große Mühe gegeben.“

Wer unter den Markt-Beschickern nicht fehlen durfte, war Kartoffelsonntag-Dauergast Hubert Volk. Der Weyhäuser Landwirt und sein Sohn Alexander brachten 900 Tüten Goldmarie unters Volk. Der Stand war Anlaufstelle zum Einlösen der Kartoffelgutscheine, die von den Geschäftsleuten im Vorfeld verteilt worden waren.

Kartoffeln holten sich auch die Fallersleber Ilona und Peter Haase ab. „Wir sind Stammkunden, Hubert Volk kommt ja auch nach Fallersleben auf den Wochenmarkt.“ Den Sonntag beurteilte das Paar positiv: „Eine sehr gute Veranstaltung, und ein großes Lob an den Blickpunkt. Die Leute haben sehr viel Arbeit gehabt und sich große Mühe gegeben.“

„Unter den derzeitigen Bedingungen haben wir eine gute Resonanz.“

Positiv sahen Geschäftsleute in der Hoffmannstadt den verkaufsoffenen Kartoffelsonntag. Susanne Ryazi vom Bekleidungshaus Biewendt resümierte: „Es ist zwar nicht so gedrängt voll wie an den früheren Kartoffelsonntagen. Aber unter den derzeitigen Bedingungen haben wir eine gute Resonanz. Und die Kunden, die sind entspannt, tragen Masken und verhalten sich, nach meinen Beobachtungen, vorbildlich.“

Auch Elisabeth Vasen von „Böllhoff“ zog eine zufriedenstellende Zwischenbilanz: „Die Leute kommen sozusagen stoßweise in den Laden, schauen sich in Ruhe um, und wenn sie etwas brauchen, nehmen sie es mit.“