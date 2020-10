Die Vorschulkinder der Kerkenkita erhielten für ihren Trickfilm „Das kleine Gespenst“ den goldenen Wolf. Leiterin Dagmar Wandersleb (von links) freute sich über den Besuch von Annika Post und Maren Risch vom Bildungshaus in der Kerkenkita.

Ehrenplatz für „Goldenen Wolf“ in Ehmer Kerkenkita

Groß war die Freude bei den Vorschulkindern der Ehmer Kerkenkita St. Ludgeri. Beim ersten Wolfsburger Trickfilmfestivals landeten sie mit ihrem Beitrag über „Das kleine Gespenst“ auf dem ersten Platz. Dafür gab es eine Urkunde und den „Goldenen Wolf“ verliehen.

Preisverleihung im Delphin-Kino

„Das ist etwas ganz Besonderes für die Kinder und die Kerkenkita“, sagt Leiterin Dagmar Wandersleb. Der Preis hat einen Ehrenplatz im Eingangsbereich der Kita bekommen. Da nicht alle Vorschulkinder bei der Preisverleihung Ende September im Delphin-Kino dabei sein konnten, gab es kürzlich eine kleine Feier in der Kerkenkita. Mit dabei waren auch Maren Risch und Annika Post vom Bildungshaus der Stadt.

Jury lobt Hingabe und Kreativität

In insgesamt vier Kategorien wurde der „Goldene Wolf“ verliehen: Kita, Grundschule, Quali-Team und Family Friends. Eine siebenköpfige Jury hatte die 15 eingereichten Filme im Vorfeld gesichtet und ihre Bewertung im Bildungshaus Wolfsburg abgeben. Kerkenkita-Erzieherin Alexandra Steiger hatte mit 24 Kindern und mit Hilfe einer Smartphone-App einen 15-minütigen Trickfilm auf die Beine gestellt. Die Jury lobte, mit wie viel Hingabe und Kreativität gearbeitet wurde. Die Fachkräfte der Einrichtung hatten sich an der VHS Wolfsburg qualifizieren lassen. Das Filme erstellen bleibe ein wichtiger pädagogischer Bestandteil der Kita, sagt Wandersleb. „Beim nächsten Trickfilmfestival bewerben wir uns wieder“, kündigt die Kitaleiterin an.