Etwas für die Fitness tun und sich dabei einem Hilfsprojekt anschließen, das ist Ziel einer Aktion des VfB Fallersleben. Die Beteiligung ist kostenlos und für Nichtmitglieder möglich. Die körperliche Betätigung heißt Walken, Laufen oder einfach spazieren gehen.

Sein soziales Engagement kann jeder Teilnehmer durch eine Spende von fünf Euro an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) ausdrücken.

Ein finanzieller Beitrag sei jedoch nicht Bedingung für die Teilnahme an der „Lauf-Challenge“, sagt Rudi Schmidt von der VfB-Leichtathletik-Abteilung. Worum es bei der Benefiz-Sportveranstaltung auf – coronabedingt – individueller Basis geht? „Wir wollen die Unterstützungsaktion von Unicef für das Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos unterstützen“, erläutert Rudi Schmidt. In Zeiten von Corona brauche es dort Hygiene-Artikel wie Seife, Masken, Einmalhandschuhe und mehr. Das Geld dafür soll der Unicef-Idee, nicht nur in Fallersleben, durch Bewegungsprojekte aufgebracht werden.

Die Hoffmannstädter wollen eine virtuelle Kette von Läuferinnen und Läufern auf die Beine stellen. Dazu zählen nicht nur die Jogger. Die Entfernung von Fallersleben nach Lesbos beträgt 2547 Kilometer. Für diese Strecke steht die Kette als Symbol. Das Ganze sei kein Wettkampf, heißt es von Seiten der Organisatoren um Lauftreff-Leiter Rainer Thienel.

Und, so Rudi Schmidt: „Leute, die mit ihrem Hund Gassi gehen, können diese Wege selbstverständlich verbuchen.“ Gestartet wird die Aktion am kommenden Montag, 2. November. Sie dauert bis zum 22. November. Wer mitmachen möchte, findet die Angaben und Online-Formulare unter der Internetadresse „lauftreff@vfb-lot.de.“

Die Unicef würde sich über eine Starterspende von 5 Euro für Hilfslieferungen nach Moria freuen. Spenden, auch von Unterstützern, die nicht an der Challenge teilnehmen, gehen auf ein Konto bei der Bank für Sozialwirtschaft. Die IBAN: DE 54 3702 0500 3030291867. Der Vermerk lautet „Lauf Challenge“.

Am Donnerstag war am Windmühlenberg die symbolische Staffelstäbe-Übergabe an den VfB-Lauftreff. Das übernahm die Unicef-Vertreterin Heidi Klitzke. Sie freute sich „über die kompetenten und engagierten Partner um Rainer Thienel.“ 55 Freizeitsportler sind bereits mit von der Partie.